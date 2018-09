Máxima kiest voor een ‘vrij zomerse outfit’ voor deze tijd van het jaar

Máxima is in big city New York. Met een duidelijke reden. Ze ontmoet daar VN secretaris-generaal Antonio Guterres en biedt hem het jaarverslag van haar VN-activiteiten aan.

De koningin is op bezoek bij de Verenigde Naties in the big Apple. Het is daar lekker weer, zo blijkt. Want Máxima trekt niet veel meer aan dan een lichtkleurige rok met een witte blouse en open schoenen. Als we het weer in New York bekijken dan snappen we het wel: het is daar een stuk aangenamer dan in Nederland. Het is er namelijk 24 graden vandaag – prima weer voor blote benen.

Toch is het een opvallende outfit als je je bedenkt dat het vandaag al 26 september is… Bijna oktober, dus.

De zomerse outfit:

Dit droeg Máxima gisteren in de grote Amerikaanse stad, toen ze een afspraak met Ivanka Trump had, de dochter van Donald Trump:

Bron & Beeld: ANP