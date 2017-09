Koningin Máxima gaat voor nieuwe zwart-witte outfit

Onze koningin is vandaag gespot in een outfit die we haar nog niet eerder zagen dragen.

Het gaat om een zwart-witte jurk van Carolina Herrera en een bekende pillbox van Fabienne Delvigne. Ze draagt kleurige sieraden om haar pols om de look af te maken.

Tour

Máxima was in Leiden vanwege de officiële opening van de Asian Library van de Universiteit Leiden. Ze kreeg een rondleiding door de nieuwe bibliotheek en in het bijzonder het Koninklijk Instituut van Taal-Land- en Volkenkunde (KITLV), waarvan ze ook beschermvrouw is.

Bron & Beeld: ANP