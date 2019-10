Maxime doet zwangerschapstest in 'Chateau Meiland'

Maxime Meiland wil dolgraag een tweede kindje. Dit wil ze realiseren middels een zaaddonor. In Chateau Meiland was vanavond te zien hoe zij een zwangerschapstest deed.

Vorige week zagen we in Chateau Meiland hoe Maxime en moeder Erica een ontmoeting hadden met de Engelse zaaddonor waar Maxime al anderhalf jaar contact mee heeft. Hij kwam speciaal naar Frankrijk om Maxime te ontmoeten en direct zijn sperma te doneren. De ontmoeting verliep voorspoedig, waarna Maxime en Erica met de auto terug scheurde naar het kasteel voor de inseminatie.

Advertentie

Zwangerschapstest

In deze aflevering was het spannende moment daar: tijd voor de zwangerschapstest. Maxime vertelde er van tevoren een goed gevoel over te hebben: “Ik heb het idee dat het gelukt is, want ik voel me een beetje misselijk en een beetje moe en ik moest ook ineens huilen zonder aanleiding. Dus ik heb wel het idee dat het zo is. Morgen ga ik de test doen. Heel spannend.”

Niet zwanger

De volgende ochtend duikt Maxime met de test de wc in. Terwijl ze wacht zegt ze: “Het is net alsof ik afwacht of ik de loterij gewonnen heb.” Helaas wordt het al snel duidelijk: de test geeft ‘niet zwanger’ aan. Het is een ontzettende teleurstelling voor Maxime. Terwijl de tranen over haar wangen lopen vertelt ze hoe jammer ze het vindt. Gelukkig zijn Erica, Martien en dochtertje Claire er om haar op te vangen.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

lees ook Maxime Meiland wil tweede kind via spermadonor en zó reageren de kijkers

Maxime Meiland wil tweede kind via spermadonor en zó reageren de kijkers Maxime verklapt hoe Martien erachter kwam dat hij op mannen valt

Bron: SBS6. Beeld: Annoeska Philips | Talpa Pers