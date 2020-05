Maxime (26) is mantelzorger van haar vader (82): "Hij deed vroeger alles voor mij, dat doe ik nu voor hem"

Het leven van Maxime (26) ziet er behoorlijk anders uit dan dat van een doorsnee twintiger. Sinds een paar jaar is ze mantelzorger van haar vader Bert (82) die alzheimer heeft. Zwaar is het bij wijlen zeker, maar ze zou niet anders willen. “Ik twijfelde geen moment.”

Maxime werkt ook als vrachtwagenchauffeur bij het palletbedrijf dat ze van haar vader overnam. Bert woont op het terrein van het bedrijf en dat maakt het voor Maxime mogelijk om zorg en werk te combineren.

De band tussen Maxime en haar vader is altijd al goed geweest. “Elke ochtend voor hij naar zijn werk ging kreeg ik een kus van hem. Toen hij dit op een ochtend vergeten was, is hij terug gereden om mij tóch die ene kus te geven. Hij deed vroeger alles voor mij, dat doe ik nu voor hem.”Juist omdat de band zo goed is met haar vader baalt ze er soms van dat hij al op leeftijd is. “Ik zou willen dat ik meer jaren met hem kon spenderen. Hij heeft nog meer kinderen, die zijn rond de 50 jaar oud. Soms denk ik: Was papa maar net zo oud als zij.”

Vechtscheiding

Een aantal jaar geleden had Maxime niet kunnen bedenken dat haar leven er nu zo uit zou zien. “In 2011 ben ik door mijn moeder uit huis gezet. Ze ging vreemd met een andere man en ik heb toen enige tijd geen contact gehad met mijn ouders. Met mijn moeder heb ik sinds die gebeurtenis nooit meer contact gehad. Een tijd daarna zag ik mijn vader, helemaal alleen. Hij ontdekte mijn moeders affaire en een scheiding volgde. Dit werd helaas een vechtscheiding.”

“Mijn moeder plukte mijn vader kaal en ik besloot hem te helpen door bij hem te komen werken. Van het een kwam het ander en nam ik het bedrijf van hem over. Ik was toen 21 jaar. In 2017 kwam de volgende tegenslag voor de familie. Bert raakte zijn moeder, beste vriend, rijbewijs én zijn vrachtwagenrijbewijs kwijt. “Vanaf dat moment werd hij heel eenzaam. Toen daar óók nog de diagnose alzheimer bij kwam, twijfelde ik geen moment. Ik ga voor mijn vader zorgen.”

Samen zijn

“Ik klap niet om 5 uur mijn laptop dicht en heb daarna geen zorgen meer.” Maxime’s werk gaat áltijd door. Ze kleed haar vader ’s ochtends aan en ontbijt samen met hem. Bert is een vrachtwagenchauffeur in hart en nieren en dat weet Maxime als geen ander. Na het ontbijt begint vaak het leukste moment van de dag voor vader en dochter. Maxime neemt haar vader mee in de vrachtwagen en ze rijden samen een rondje. “Hij kijkt elke dag uit naar dat moment. We gaan langs bij klanten die hij soms al meer dan 30 jaar kent. Hij maakt een praatje met ze en leert mij de les over hoe ik moet rijden.”

Niet altijd makkelijk

De fulltime zorg is niet altijd even makkelijk. Het coronavirus doet daar nu nog een schepje bovenop. “De enige rust die ik heb is vakantie. Dan ga ik 12 dagen naar de Caraïben en geniet ik van rust. Maar ook dat zit er nu even niet in.” Ondanks dat het zwaar is, wil Maxime niet dat haar vader naar een verzorgingshuis gaat. Ze heeft er wel naar gekeken, maar het liefst houdt ze haar vader zo lang mogelijk thuis. “Hoe ik voor hem zorg, zo kan niemand anders het voor hem doen. Na mijn vlog bij het programma Frontberichten kreeg ik héél veel positieve reacties. Mensen vertelden dat ze hopen dat hun kind later ook zo voor hen zal zorgen. Dat vond ik bijzonder om te horen.”

Interview: Marieke Boot. Beeld: Privéarchief Maxime