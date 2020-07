Spannende onthulling: Maxime Meiland startte een erotische webcamsite

Opvallend nieuws rondom de familie Meiland: weekblad Party onthult dat Maxime 4 jaar geleden de plannen had om een erotische webcamsite te beginnen. Het management van de familie heeft hier ook op gereageerd.

Dat alle Meilandjes geboren ondernemers zijn, dat is wel duidelijk. De familie opende B&B’s en winkels, lanceerde een eigen wijn én bracht een kledinglijn uit. Maar dat dochter Maxime zich in de wereld van de erotiek heeft willen begeven, dat komt voor fans als een verrassing.

In de zomer van 2016 liet Maxime een eenmanszaak registreren bij de Kamer van Koophandel. Deze zaak kreeg de naam Divine Live. Bij de Kamer van Koophandel staat het bedrijf geregistreerd als erotische webcamsite. Maxime was toen 20 jaar.

Modellen gezocht

Wat precies de plannen van Maxime waren, dat wordt duidelijk op de Facebook-pagina die destijds voor het bedrijf werd opgericht. Deze pagina is geliked door zus Montana en moeder Erica. Ook vader Martien wist ervan en heeft 4 jaar geleden een oproep van de pagina gedeeld. Uit deze oproep blijkt dat Maxime op zoek was naar modellen voor de webcamsite. “Heb jij een mooie, verzorgde uitstraling en ben je open-minded? Dan zijn wij op zoek naar jou! Verdien geld direct vanuit huis via berichten en je webcam”, was in de oproep te lezen.

Reactie Maxime Meiland

2 jaar later, op 7 juni 2018, werd het bedrijf weer uitgeschreven. Het management van Maxime laat dan ook namens haar weten dat het bedrijf nooit van de grond is gekomen: “Nee, we geven geen commentaar. Het is bij de inschrijving gebleven, nooit iets meegedaan.”

Dít is hoe Martien Meiland gewond en blind raakte aan zijn rechteroog:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Shownieuws. Beeld: Annoeska Philips | Talpa Pers