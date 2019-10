Zo mooi zag Maxime Meiland eruit toen ze hoogzwanger was

Maxime Meiland, de ster van het kijkcijferkanon Chateau Meiland, heeft bekendgemaakt graag voor een tweede keer zwanger te worden. In 2017 kreeg ze namelijk dochtertje Claire, en daar had ze een prachtige zwangerschapsbuik van.

De zwangerschap van Claire was niet gepland, maar meer dan welkom in het gezin Meiland. Of, hoe ze het zelf noemen, een fijn warm bad, waar iedereen de baby liefde kan geven. De vader van haar dochtertje is namelijk niet in beeld.

Ze deelde toen ook maar wat graag kiekjes van haar zwangere buik. Bijvoorbeeld van toen ze 36 weken was en zelf 39 weken:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Maxime Meiland (@maximemeiland) op 27 Mei 2017 om 5:50 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram 36 weken📷 Een bericht gedeeld door Maxime Meiland (@maximemeiland) op 7 Jul 2017 om 3:04 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Nog 1 weekje tot ik je mag ontmoeten👧🏼💗 Een bericht gedeeld door Maxime Meiland (@maximemeiland) op 30 Jul 2017 om 2:18 (PDT)

Bron: Instagram. Beeld: Talpa