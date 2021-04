Wat lief: nóg meer gezinsuitbreiding voor Maxime Meiland en Leroy

Prins William staat met een lieve foto op Instagram stil bij het overlijden van zijn grootvader, prins Philip. Hierbij schrijft hij over hoe ondeugend en avontuurlijk zijn opa was en hoe dankbaar hij is voor de band die Philip had met zijn vrouw en kinderen.

William heeft een kiekje geplaatst waar zijn zoon prins George en zijn grootvader prins Philip samen op staan. Ze zitten in een koets, waar William in zijn tekst naar verwijst. De foto is gemaakt door zijn vrouw Kate.

William plaatst eerbetoon aan prins Philip

Hij schrijft bij de foto: “Mijn grootvaders leven werd bepaald door dienstbaarheid. Aan zijn land, aan het Gemenebest, aan zijn vrouw de koningin en aan ons gezin. Ik heb het geluk dat ik niet alleen zijn voorbeeld heb gehad om mij te leiden, maar ook zijn blijvende aanwezigheid tot ver in mijn eigen volwassen leven, zowel in de goede tijden als op de moeilijkste dagen.”