Maxime Meiland is weer terug op Hollandse bodem

Maxime Meiland heeft het Franse platteland eventjes verruild voor haar Hollandse geboorteland. Samen met haar vriendinnen geniet ze van een paar dagen in Nederland. Dat blijkt uit een gezellige foto op Instagram.

Maxime Meiland is sinds de start van televisieprogramma Chateau Meiland niet meer weg te denken van de televisie. Samen met haar 2-jarige dochtertje Claire en haar ouders, Martien en Erica, vermaakt ze met het programma wekelijks miljoenen fans.

Verjaardag vriendin

Op Instagram deelt Maxime een gezellige foto van haar en haar beste vriendin, waarmee ze haar volgers laat weten even terug te zijn in Nederland. De reden? Haar beste vriendin viert haar 23e verjaardag, en daar moet de realityster natuurlijk bij zijn.

Wijnen

Maxima lijkt flink op haar vader, want in haar hand houdt ze een glas wijn. Een van haar volgers reageert dan ook grappend onder de foto: “Heerlijk wijnen, wijnen, wijnen!”. Hiermee doelt de volger op een uitspraak van Martien, die zijn voorliefde voor wijn niet onder stoelen of banken steekt.

View this post on Instagram Mijn beste din is jarig! A post shared by Maxime Meiland (@maximemeiland) on Sep 24, 2019 at 12:24pm PDT

Bron: Instagram. Beeld: Talpa