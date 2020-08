Verliefde Maxime Meiland vertelt openhartig over haar nieuwe liefde

Maxime Meiland heeft een nieuwe liefde en tegenover Shownieuws vertelt ze hoe stapelverliefd hij is.

Want het moge duidelijk zijn: Maxime heeft het goed te pakken.

Cameraman

De tortelduifjes kennen elkaar van de opnames van Chateau Meiland. Leroy werkte als cameraman en kwam in Frankrijk de leader en seizoen drie filmen. Hij heeft twee dagen gedraaid en toen is gelijk de vonk overgesprongen.

“Hij kwam binnen en ik dacht meteen wat een leuke jongen”, vertelt ze. Hij deed de eerste keer gelijk Martien de groeten van zijn moeder. “Zijn moeder kent mijn vader, hij komt uit Lisse en daar heb ik op school gezeten dus we kennen dezelfde mensen. Dus het voelde eigenlijk alsof we elkaar al heel lang kenden.”

Dochtertje Claire

Maxime vindt het vooral heel fijn dat Leroy zo goed met haar dochter Claire kan opschieten. “Hij is heel leuk met Claire”, legt ze uit. “Ik vind het zo knap hoe hij dat kan. Als ik zelf Claire niet zou hebben, zou ik dat helemaal niet zo natuurlijk kunnen. Maar ze zijn gek op elkaar. Claire vraagt ook altijd: ‘Waar is Leroy’. Dus dat is heel leuk.”

Dik aan

Ook Martien en Erica vinden het een leuk stel en zijn dolblij met Leroy als schoonzoon. “‘s Avonds na het draaien gingen we een wijntje drinken”, vertelt Martien. “Hij zei al heel snel tegen Erica: ‘Het is net alsof ik in een warm bad kom. Wat een leuke familie.'” Ook Erica vindt het een goede man voor Maxime: “Leroy is enig. Het is dik aan. Ze zitten de hele tijd handjes vast te houden en kusjes te geven. Zo ken ik Maxime helemaal niet. Het is echt heel serieus.”

Het nieuwe seizoen van Chateau Meiland is vanaf 31 augustus twee keer in de week te zien: op maandag en donderdag om 20:30 uur bij SBS6.

Maxime Meiland vertelt over haar moeilijke jeugd:

Bron: Shownieuws. Beeld: Ruth van Baaijen | Talpa Beeldbank