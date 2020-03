Maxime Meiland openhartig over donkere periode na uitlekken naaktfilmpje

Maxime Meiland heeft in een interview met Robbert Rodenburg een boekje open gedaan over haar moeilijke jeugd. De realityster vertelt onder andere over de coming-out van haar vader, de zelfmoord van haar tante én het feit dat ze op school ontzettend gepest werd nadat er een naaktfilmpje van haar was uitgelekt.

In de YouTube-serie ‘Open Kaart’ laat Maxime duidelijk weten dat ze het niet altijd even gemakkelijk heeft gehad.

Rebelleren

Haar vader kwam uit de kast toen ze vier jaar oud was, haar tante pleegde zelfmoord toen ze 14 jaar was en ondertussen verhuisde het gezin ook nog eens meerdere keren van Nederland naar Frankrijk. Voor Maxime zorgde al deze veranderingen ervoor dat ze ging rebelleren en optrok met mensen die geen goede invloed op haar hadden.

Naaktfilmpje

“Ik had ook verkeerde vriendjes,” zo geeft ze toe. “Op een gegeven moment had ik een naaktfilmpje gestuurd naar iemand, en dat is toen ook uitgelekt. Daarmee ben ik heel erg gepest op school. Ik heb echt geen makkelijke jeugd gehad. En dat ligt niet aan mijn ouders, maar aan de opstapeling van al deze dingen. Ik zat in een hele slechte spiraal, dat ik af en toe dacht: van mij hoeft het niet meer.”

Psychische hulp

Na een gesprek met haar moeder ging het echter weer de goede kant op. Erica zocht namelijk psychische hulp voor haar dochter. “Dat heeft me heel erg geholpen. Het heeft me jaren gekost, maar het is nu wel oké.” Inmiddels is haar band met haar ouders sterker dan ooit, en is ze dolgelukkig met haar dochtertje Claire: “Mijn ouders zijn mijn nummer één. En Claire.”

Nieuwsgierig naar het hele interview? Bekijk deze hieronder:

Bron: YouTube. Beeld: Brunopress