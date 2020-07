Maxime Meiland doet oproep: “Breng geen bezoekjes aan ons huis”

Op vakantie in Frankrijk? Het is dan natuurlijk hartstikke verleidelijk om even langs te wippen bij het kasteel van de familie Meiland voor een gezellige borrel. Maar dat is niet de bedoeling. Maxime roept op haar Instagram de fans dan ook op om níet langs te komen.

Dat ‘wijnen, wijnen, wijnen’ met de Meilandjes zit er dus even niet in.

Ongenode fans

Vanwege het coronavirus is het rustig op het chateau in Beynac. Op het moment is het chateau namelijk nog gesloten. Toch wordt de familie Meiland nog regelmatig bezocht door ongenode fans op hun terrein. En dat begint nu toch een beetje te veel te worden.

“Blijf thuis”

Maxime roept alle fans dan ook op om dat niet te doen. In een video in haar Instagram-stories legt ze het probleem uit. “De laatste dagen en ook vandaag hebben we op het chateau heel veel lieve fans die onaangekondigd op het terrein komen”, vertelt ze in de video. “Aangezien we gesloten zijn stellen we het heel erg op prijs als mensen lekker thuis blijven of op hun vakantiebestemming”, laat de jongste dochter van het gezin weten.

Privé

Ondanks dat Maxime benadrukt dat het om heel lieve fans gaat, is te merken dat de familie klaar is met de bezoekjes. “Breng geen bezoekjes meer aan ons huis”, eindigt Maxime haar video dan ook. “Het is ook gewoon ons huis en ons privé.”