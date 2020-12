Maxime Meiland is helemaal op de hoogte van de laatste haartrends. De jongste Meiland-telg heeft al jaren blond haar, maar besloot nu om eens wat nieuws te proberen. Het resultaat? Een warme rood-bruine coupe, helemaal volgens de trend van nu.

Wie een make-over wil van de kapper vraag tegenwoordig om rood haar. Mocht je zelf nog twijfelen of je de kleur eens wil uitproberen: ook Maxime Meiland ging je al voor.

Kort is het haar van Maxime Meiland inmiddels al een tijdje, maar een nieuwe kleur hebben we sinds de start van Chateau Meiland nog niet gezien. Maar eerlijk is eerlijk, de kleur staat haar hartstikke goed.

‘Nou meid, ik ben toch maar voor een nieuwe look gegaan’, schrijft ze bij het plaatje. Hoewel de meeste reacties luiden dat ze het haar mooi vinden staan, zijn sommige volgers er toch van overtuigd dat blond beter bij Maxime past.

Binnenkort terug op televisie

Mocht je de Meilandjes al missen op de maandag- en donderdagavond: niet getreurd. Binnenkort komt de familie nog even terug op de buis om 2020 in kerstsfeer af te sluiten. Al heeft Maxime in die laatste afleveringen waarschijnlijk nog ‘gewoon’ een blonde coupe. Alles over de kerstspecial lees je hier.

Maxime Meiland gaat inmiddels vrolijk door het leven, maar zo is het niet altijd geweest. In haar tienerjaren ging ze door een moeilijke periode. Ze zag het zelfs even niet meer zitten. Gelukkig kreeg ze hulp.

Beeld: Brunopress