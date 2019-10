Maxime Meiland wil tweede kind via spermadonor en zó reageren de kijkers

Maandagavond was in Chateau Meiland te zien hoe dochter Maxime (23) probeert zwanger te worden met de hulp van een spermadonor.

Op Twitter zijn de kijkers onder de indruk van hoe de familie met haar keuze omgaat.

Maxime wil niets liever dan een broertje of zusje voor Claire. Ze heeft al ruim anderhalf jaar contact met een Engelse spermadonor en spreekt nu met hem af in Frankrijk. In een hotel gaat hij naar boven en neemt zij uiteindelijk het sperma mee. Moeder Erica is er ook bij en steunt haar dochter in het proces.

Voordat ze namelijk het sperma ophaalt, hebben ze eerst injectiespuiten nodig voor de inseminatie. Maar het valt niet mee om dat in het Frans uit te leggen in een apotheek. “Pour injecter le semen dans le baarmoeder?”, proberen ze hoopvol. Gelukkig verloopt het contact met de donor soepeler. Maxime: “Toen hij aan kwam lopen dacht ik: oh jij bent wel echt leuk. Een beetje zoals wij met elkaar omgaan.”

Op Twitter reageren kijkers vol ongeloof op de manier waarop Erica en Martien omgaan met de keuze van hun dochter:

Wat leuk dat ze hier zo open mee omgaan en het Maxime zo gunnen #chateauMeiland — marieke bulthuis (@mariekebulthuis) October 14, 2019

Martien is echt de beste opa die Claire en de mogelijke volgende kind kan wensen ❤️ #chateaumeiland — Romy 🤙🏼⚽️ (@MissxRomy) October 14, 2019

Je bent wel echt een supportieve vader wanneer je je dochter helpt het zaad van een vreemde warm te houden. 😂 #watgoeeed #chateauMeiland — Des (@deslehh) October 14, 2019

Ik vind het zo leuk dat ze dit hele proces zo open laten zien. Kinderen krijgen is geen taboe.#chateaumeiland — DB (@DBgirl_83) October 14, 2019

Bron: Twitter. Beeld: Chateau Meiland