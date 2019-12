Maxime Meiland vertelt waarom ze nu twijfelt over een 2e kindje

Maxime Meiland wilde dolgraag een broertje of zusje voor haar dochter Claire. Nu blijkt dat ze die kinderwens toch op een laag pitje heeft gezet.

Dit vertelt ze aan weekblad Weekend.

Twijfels

“Ik twijfelde ineens, ook omdat het zo’n raar jaar is geweest”, aldus Maxime. “Het gaat allemaal zo gek en omdat ik twijfels heb, wil ik het gewoon even laten rusten.” Moeder Erica vertelt dat dit niks met een nieuw seizoen van het programma te maken heeft: “Niet dat we ermee wachten tot een nieuw seizoen van Chateau Meiland, zo werkt het niet. Daar is het onderwerp te heftig voor.”

Kinderwens

Een aantal maanden geleden konden we in seizoen 2 van Chateau Meiland zien hoe Maxime bezig was met haar wens om een 2e kindje te krijgen. In het programma legde ze uit: “Montana en ik schelen natuurlijk maar 18 maanden. Dus ik had altijd wel het idee dat als ik aan kinderen zou beginnen, dat ik er dan 2 achter elkaar wilde, zodat ze dan ook leuk met elkaar kunnen spelen. Ik vond dat als kind heel erg leuk. Claire kwam natuurlijk als een verrassing, maar toch blijft dat gevoel dat ik een 2e wil.”

Zaaddonor

Destijds vertelde Maxime dat ze niet langer wilde wachten: “Claire is nu 2 en nu kom ik op een punt dat ik besef: als ik er nu te lang mee wacht is het verschil te groot.” In Chateau Meiland was te zien hoe Maxime op zoek ging naar een zaaddonor, er een vond en met hem afsprak. In een van de afleveringen zagen we hoe ze een aantal dagen na de eerste inseminatie een zwangerschapstest deed en deze tot haar grote spijt negatief was.

Dieptepunten

Nu Maxime deze afleveringen op televisie heeft terug gezien, vond ze het toch wel heftig. “Toen dacht ik: het is heftiger op beeld dan hoe ik het zelf voel, en daar schrok ik wel een beetje van. Maar aan de andere kant is het goed om te vertellen hoe het is gegaan, ook de dieptepunten.”

Bron: Shownieuws. Beeld: SBS6