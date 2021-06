Maxime Meiland: “Vader van Claire heeft weer contact gezocht”

Maxime Meiland heeft tijdens haar tweede zwangerschap met de nodige zorgen te maken. De vader van Claire, Jaap, heeft namelijk ineens weer contact gezocht. Maxime vertelt in de nieuwe Story dat ze het er maar moeilijk mee heeft.

Maxime raakte op haar 21ste zwanger van Jaap, maar hij liet destijds duidelijk weten dat hij niet van plan was om samen met haar een kind op te voeden.

Maxime heeft Claire dan ook helemaal alleen opgevoed en vormt inmiddels een gelukkig gezinnetje samen met Claire en Leroy. Dat Jaap nu ineens toch van zich laat horen, maakt de situatie lastig. “Hij heeft een tijdje terug wel contact met me gezocht, maar ik vind dat heel moeilijk”, zo vertelt ze. “Mijn vriendinnen zeggen dat ik jaren op hem heb moeten wachten, dus dat ik nu ook mijn tijd mag nemen. En dat doe ik ook.”

Praten met ouders erbij

Maxime vertelde een tijdje geleden al in Viva Mama dat ze het tijdens haar eerste zwangerschap niet makkelijk had. “Toen ik besloot om het kind niet weg te halen, was het van: ik hoef je niet meer te spreken, doei. Toen ik zes maanden zwanger was, belde zijn moeder ineens op. Ze vond dat we een keer moesten praten, maar dan met de ouders erbij.”

Negatief gesprek

“Op het laatste moment besloot ik niet mee te gaan, anders zou misschien de pleuris uitbreken. Mijn ouders vertelden dat het gesprek erg negatief was. Zijn moeder zei: ‘Het is als een steen op mijn maag.’ Haar zoon had net een appartement gekocht en een vriendin. ‘En nou dit.’ Ik was de schuldige, vond die familie.”

“Hoe haal je het in je hoofd?”

Maxime kijkt nog steeds met verdriet terug op bepaalde uitspraken die de ouders van Jaap destijds hebben gedaan. “Het ergste vond ik dat ze zeiden: als het kindje 4 jaar is – wanneer ze herinneringen gaat krijgen – dan komen we misschien een keer langs. Hoe haal je het in je hoofd?”

