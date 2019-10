Maxime verklapt hoe Martien erachter kwam dat hij op mannen valt

Maxime Meiland weet niet beter dan dat haar vader op mannen valt en onthult hoe en wanneer Martien er zelf achter is gekomen.

Maxime weet al vanaf haar 4e van haar vaders geaardheid af. Dat zegt ze in de Gossip-video van Anna Nooshin.

Al lang bekend

Hoewel de kijkers thuis denken dat de familie Meiland tijdens hun Ik vertrek-avontuur in 2006 er pas achter kwam dat Martien op mannen valt, blijkt dit dus helemaal niet het geval te zijn. “Dat was bij ons al lang bekend”, zegt Maxime.

Kijken

Maxime was pas 4 jaar oud toen Martien tijdens een gezinsvakantie erachter kwam meer voor mannen te voelen dan voor vrouwen. “Er was een man die mijn vader heeft gezoend”, legt zijn dochter uit. “Toen is het gevoel begonnen.” Toch zal Martien volgens Maxime niet echt iets met een man willen. “Hij vindt mannen wel leuk om naar te kijken, maar toch denkt hij: Wat moet ik ermee?”

