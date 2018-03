Maya (8) steelt de show in The Voice Kids met prachtige vertolking Zwart Wit

The Voice Kids zat gisteravond weer vol goede optredens, maar er was één meisje die er voor iedereen uitsprong. De 8-jarige Maya zong het liedje Zwart Wit van Frank Boeijen en maakte daarmee diepe indruk op de juryleden en de kijkers thuis.

Nadat alle vier de coaches dolenthousiast hun stoelen hadden gedraaid, was Ali B benieuwd of Maya ook wist waar het liedje over ging dat ze zojuist had gezongen.

Staande ovatie

Het meisje bleek dit maar al te goed te weten. ‘Sommige mensen pesten elkaar omdat ze een andere huidskleur hebben, maar dat moet helemaal niet,’ vertelde ze de juryleden. Het meisje kreeg meteen een staande ovatie van het publiek en Ali B sprintte naar voren om de kleine Maya een knuffel te geven. ‘Niet te doen dit’, riep een zichtbaar geroerde Martijn Krabbé uit.

Bijzonder

Ook Marco Borsato, Ilse DeLange en Douwe Bob waren geraakt door de vertolking. ‘Frank Boeijen zou trots op je zijn’, zegt DeLange. ‘Een 8-jarig meisje dat meedoet met zijn liedje en ook nog eens uitlegt waar het over gaat. Hoe belangrijk dat is, dat is heel bijzonder.’

Reactie Frank Boeijen

Ali B besloot daarop Frank Boeijen zélf naar een reactie te vragen. Hij belde de zanger tijdens de uitzending op en liet Maya een stukje uit haar optreden herhalen zodat Frank even kon meeluisteren. Ook de zanger reageerde enthousiast. ‘Is ze pas 8 jaar? Wat bijzonder! En wat heeft ze het goed gedaan!’

Bron: The Voice Kids. Beeld: RTL