Kijkers hebben massaal medelijden met 15-jarige dochter Amber uit 'Ik Vertrek'

Gisteren was in ‘Ik Vertrek’ te zien hoe ouders Loes en Bart Brabant inruilen voor Frankrijk. Dochter Amber gaat mee.

Amber (15) is de dochter van Loes en heeft een leerachterstand. Ze maakt moeilijk contact met nieuwe mensen en voor haar is het avontuur dan ook extra spannend.

‘Dochter niet vergeten’

Loes en Bart (46) beginnen een een minicamping in Frankrijk. Ze spreken de taal amper en hebben geen horeca-ervaring, maar dat weerhoudt hen er niet van om dit plan uit te voeren. In Frankrijk gaat Amber niet meer naar school, maar helpt ze met de zaak. Het is duidelijk aan haar te zien dat ze erg moet wennen aan dit nieuwe leven. Kijkers hebben daarom met haar te doen en de reacties stromen binnen. Want de droom van twee ouders is misschien níet de droom van een pubermeid.

De meningen zijn verdeeld:

Als je een puber hebt dat praktijk onderwijs volgt en lastig contacten maakt dan blijf je toch puur daarvoor in Nederland óf gaat naar een land dat ook dat onderwijs heeft. Of ben ik gek… arme meid #ikvertrek — Brenn (@Brennyy_x) 13 januari 2018

Zo’n treffend laatste beeld. Amber, je krijgt 999999999 knuffels van ons! #ikvertrek pic.twitter.com/a9lgGgP6Lt — Daan Jongen (@Daanjongen) 13 januari 2018

Maar dat kind houdt niet zo van sociale dingen en veranderingen lijkt me. Waarom doen ze dit dan in vredesnaam?#IkVertrek — Suus (@MissPointwood) 13 januari 2018

3 maanden later is het in vol bedrijf en Amber lijkt slachtoffer van moderne slavernij. Ik ben benieuwd naar haar salaris #IkVertrek — Harm Edens (@Harm__Edens) 13 januari 2018

Voor het eerst heb ik een vervelend gevoel overgehouden aan #ikvertrek

Loes en Bart hebben alles heel goed voor elkaar maar lijken hun meest kostbare bezit te vergeten. Hopelijk hebben we een verkeerd beeld gekregen #IkVertrek #WishfulThinking — Marion (@MissMarion15) 13 januari 2018

Die moeder praat met haar dochter alsof ze de presentator van een spelshow is en haar dochter de deelnemer uit het publiek. #IkVertrek — Aafke Romeijn (@aafkeromeijn) 13 januari 2018

Wat valt iedereen nou over die moeder? Ik vind t mooi dat ze haar dochter zo betrekt! Het geeft haar houvast en helpt met zelfstandig worden. #ikvertrek — Esther (@Esthertje1981) 13 januari 2018

Bron & Beeld: Twitter/ NPO