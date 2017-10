Medewerkers dierenambulance zien hoe hond meerdere keren wordt overreden

Het was een naar moment, op de A2, ter hoogte van de afslag Vinkeveen.

Automobilisten negeerden massaal een rood kruis en reden daardoor allemaal over een hond heen.

Tranen

En dat terwijl medewerkers van de dierenambulance stonden toe te kijken. Ze zijn in shock; “Naast ons zien we met tranen in onze ogen hoe één voor één de auto’s de wegafzetting en de borden negeren en over het lichaam heen rijden.” Op Facebook laten ze weten dat ze woest zijn. “Een boodschap voor alle verkeershufters die gisteravond rond 22.15 uur op de A2 thv de afslag Vinkeveen de rode kruizen hebben genegeerd!!”

Stuk voor stuk

Ze zijn compleet verbaasd over wat er is gebeurd. Zo zeggen ze: “We staan dus op de vluchtstrook te wachten met zwaailichten, de rijstroken zijn afgesloten en in onze achteruitkijkspiegel zien we de auto’s aankomen over de afgesloten rijstroken. we konden niks doen het was te gevaarlijk en naast ons zien we met tranen in onze ogen toe hoe 1 voor een de auto’s de wegafzetting en de borden negeren en stuk voor stuk over het lichaam heen rijden. Tot slot kwam er een grote vrachtwagen aan en toen was het helemaal gedaan.” Ze stonden op de vluchtstrook om ervoor te zorgen dat ze zelf niet werden geraakt.

En, zo besluiten ze: “Dus voor al de verkeershufters die gisteravond toch hun afspraak, verjaardag of feestje niet wilden missen om even de afslag bij Breukelen te pakken, namens de eigenaar bedankt!”

Bron: Facebook.