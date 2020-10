Hoewel het nog lang geen Oud en Nieuw is, zijn er toch genoeg mensen die nu al lopen te stunten met vuurwerk. En dat is niet zonder gevolgen: medewerkers van de dierenambulance in Doetinchem kregen vrijdag een hond binnen die nietsvermoedend met vuurwerk had zitten spelen.

Op Facebook laten de medewerkers weten dat het niet goed is afgelopen met de hond.

Advertentie

“Nee ik slaap niet”

De hond zag vrijdag in zijn enthousiasme een stuk vuurwerk aan voor een balletje. Toen hij het ‘balletje’ wilde oppakken, ontplofte het in zijn bek. Tragisch genoeg overleefde de hond de vuurwerkknal niet. Medewerkers van de dierenambulance in Doetinchem plaatsten een foto van de overleden hond op Facebook. “Daar lig je dan,” zo schrijven ze. “Nee ik slaap niet, maar ben overleden. Ik ben het slachtoffer van vuurwerk. Ik dacht dat ik een balletje ging vangen vanmorgen. Het was vuurwerk dat ontplofte in mijn bekje.”