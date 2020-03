Tegenslag in ontwikkelingen van medicijnen tegen coronavirus

De ontwikkelingen van de medicijnen tegen het heersende coronavirus gaan niet zoals gepland. Longartsen zitten met de handen in het haar, aangezien ze géén positief effect maar wél bijwerkingen van de medicijnen zien. In sommige gevallen doen de medicijnen zelfs meer schade dan dat ze goed doen, meldt het AD zondagmorgen.

De eerste behandelingsresultaten vallen flink tegen, zo blijkt.

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) Leon van den Toorn, vertelt aan het AD dat de behandeling met het medicijn tegen het coronavirus hem treurig stemmen. “Wat we tot nu toe in de praktijk zien in de regio Brabant is dat de aanbevolen medicijnen niet veel effect lijken te hebben”, legt hij uit. “Maar patiënten hebben in ieder geval wel last van bijwerkingen, zoals depressieve klachten, misselijkheid en braken”, vervolgt Leon van den Toorn.