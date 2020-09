Bladenmaker en journalist José Rozenbroek is een nieuwsjunk. Iedere week schrijft ze een column voor Libelle, deze week over haar vakantie naar Italië en het mysterie rondom een medisch mondkapje.

Vriendin M en ik gaan een weekje naar Italië. Dat land waar een half jaar geleden men zich geen raad wist met de hoeveelheid coronabesmettingen en de COVD-19-doden met vrachtwagens tegelijk werden afgevoerd, is momenteel een van de veiligste van Europa.

Op Schiphol is het rustig en geheel coronaproof. Iedereen loopt met een mondkapje en voordat we in het vliegtuig mogen stappen, worden we getemperatuurd. Het boarden gaat per ’zone’ en dat voorkomt gedrang in het gangpad. Als we eenmaal zitten, geeft M me een medisch mondkapje met ventiel dat ze van haar arts heeft gekregen en een doorzichtig spatscherm. M is behoorlijk ziek geweest, en we hebben lang gedubd hoe we naar Italië zouden reizen. Met de auto zou het een lange vermoeiende rit zijn, en met het vliegtuig is het slechts twee uurtjes naar Pisa. Hoewel haar specialist haar heeft gewaarschuwd dat ze extra kwetsbaar is, hebben we toch voor die laatste optie gekozen. Maar dus wel met medisch masker en spatscherm tijdens de vliegreis. Giechelig maken we een selfie die M op haar Instagramstories zet: Mission to Tuscany.

Als we een uurtje onderweg zijn, bestellen we bij de stewardess een koffie en een thee. Verbeeld ik het me of kijkt ze ons extra opmerkzaam aan boven haar mondkapje? Zou dat vanwege dat spatscherm zijn? Ik kijk eens om me heen; we zijn inderdaad de enigen die zo’n ding dragen. Nog geen tien minuten later komt ze weer voorbij, deze keer met een collega.

Verboden

‘Hebben jullie ook nog een ander mondkapje bij je? Het mondkapje dat jullie dragen is verboden.’ Geduldig legt M uit dat ons masker een medisch mondkapje is, een extra effectief en veilig mondkapje dus, dat chirurgen en andere medici gebruiken in het ziekenhuis, en dat wij zo’n masker dragen op advies van haar specialist. De stewardess hoort ons aan, maar vraagt ons toch vriendelijk maar dringend een ander mondkapje op te zetten. We willen geen stennis schoppen, dus dat doen we. Even later komt ze weer langs, ze zit er duidelijk mee in haar maag. Op haar tablet laat ze zien dat zij niet die regel heeft verzonnen, maar Transavia, een dochtermaatschappij van KLM waar dezelfde regels gelden. Het staat er inderdaad zwart-op-wit: medische mondkapjes zijn verboden (‘te herkenen aan een ventiel’).

Regels

‘Ik heb het nog even nagevraagd’, zegt ze, ‘deze kapjes zijn wel veilig voor de dragers, maar niet voor de mensen eromheen. Het filter houdt de virussen van buiten naar binnen tegen, maar niet van binnen naar buiten.’

Ik kan mijn oren niet geloven. ’Maar dat zou betekenen dat artsen doodleuk hun patiënten kunnen besmetten’, protesteer ik. ‘Zij dragen juist die dingen om steriel te blijven. Weet je nog wat er in het voorjaar in de verpleeghuizen gebeurde, waar geen medische mondkapjes werden gedragen?’

Ze kijkt ons hulpeloos aan. ‘Dit zijn de regels’, zegt ze, ‘ik kan er ook niks aan doen.’

Eenmaal op onze bestemming stuurt M een appje naar haar specialist, vertelt over het medische-mondkapjesverbod in het vliegtuig en vraagt wie er nu gelijk heeft: Transavia of wij?

Haar arts antwoordt vrijwel meteen: ‘Wie denk je? Jij natuurlijk! Zou lekker zijn als wij alle patiënten besmetten. Op de terugreis zet je gewoon een niet-medisch mondmasker op óver het medische masker. Veel plezier!’

Dat gaan we doen. Maar toch nog één vraag: kan iemand bij Transavia of KLM het Mysterie van het Medische Mondmasker oplossen?

Tekst: José Rozenbroek. Beeld: Tamar Ottink.