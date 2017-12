Gestrest of chagrijnig? 2 manieren om jezelf op te vrolijken in 60 seconden

Ben je met het verkeerde been uit bed gestapt? Of kun je iets niet loslaten? Met deze mini meditatieoefeningen tover je zo weer een glimlach op je gezicht.

DANKBAAR ZIJN

Tijdsduur: 1 minuut

Ideaal om: je humeur te verbeteren

Doen: als je verdrietig, boos of geïrriteerd bent

1. Sluit je ogen

2. Denk een minuut lang aan de dingen waar je dankbaar voor bent. Dat kan een geliefde zijn, maar ook dat er een zitplaats was in de bus of dat het niet regent vandaag. Het maakt niet uit of het groot of klein is.

3. Open je ogen. Klaar!

DAG OBSESSIE

Tijdsduur: 1 tot 3 minuten

Ideaal om: te stoppen met malen

Doen: als je maar blijft denken aan die fout die je maakte of die ruzie die je had.

1. Sluit je ogen en bedenk waar jij je druk over maakt.

2. Beeld je een computerscherm in en ga in gedachten met je muis naar het onderwerp waar jij mee zit en klik erop.

3. Sleep het onderwerp naar de prullenmand.

4. Leeg de prullenmand.

5. Stel je een leeg bureaublad voor en haal diep adem.

6. Komt het onderwerp opnieuw in beeld? Sleep het dan nog een keer naar de prullenbak, net zo lang tot je scherm echt leeg blijft.

Bron: Oprah. Beeld: iStock