Kijkers reageren sceptisch op medium in ‘Een huis vol’

In het programma Een huis vol kunnen we de levens volgen van verschillende grote gezinnen in Nederland. Voor de familie Quaedackers uit Heerlen was het maandagavond een emotionele aflevering: moeder Nadine had namelijk een medium uitgenodigd om antwoord te krijgen op verschillende vragen rondom de plotselinge dood van haar man, Michel.

Michel overleed anderhalf jaar geleden plotseling in zijn slaap en liet Nadine met maar liefst 12 kinderen achter.

Geen goed begin

Nadine wil graag weten hoe het met haar overleden man gaat, of hij wist dat hij zal overlijden en waarom hij het gezin in de steek heeft gelaten.

De reading begint echter allesbehalve soepel als medium Leroy veel te laat arriveert. Zijn openingszin “Het gaat om Michel?” valt bij de kijkers allesbehalve goed: aangezien het gezin veelvuldig in de media is geweest, is het niet zo moeilijk om de naam van haar overleden man te raden.