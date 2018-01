Straks kunnen we misschien allemaal meedoen aan 'Wie is de mol?'

Morgen begint het allernieuwste seizoen van ‘Wie is de Mol?’. Presentator Art Rooijakkers komt nu met wel héél leuk nieuws, dat vast de droom is van iedere ‘WIDM’-fan.

Aan Wie is de Mol? doen ook in 2018 alleen BN’ers mee. Maar hoe leuk zou het zijn als ook onbekende Nederlanders weer mee kunnen doen, net als bij Expeditie Robinson?

Overleggen met WIDM-team

“Ik vind dat wel een tof en inspirerend idee en ik denk dat heel veel mensen hiervoor in de rij zouden staan”, zegt Art hierover in een interview met NU.nl. Hij belooft niks, maar: “Ik vind het wel een boeiende gedachte om met ons team over te praten en na te denken. Ik ben natuurlijk niet de enige die erover beslist, maar WIDM is een programma waarbij je zelf het gevoel hebt dat je meedoet: je probeert te ontdekken wie de mol is. De overtreffende trap daarvan is dat je écht mee kan doen. Ik vind dat wel een spannende gedachte.”

Bestemming 2018

Rond Wie is de Mol? 2018 zweeft een hoop mysterie. Tot nu toe zijn eigenlijk alleen de deelnemende BN’ers bekendgemaakt, waaronder Jan Versteegh, Olcay Gulsen en Ron Boszhard. Over de bestemming is nog niets losgelaten. Wel sluit Art in hetzelfde interview met NU.nl de volgende landen al uit: Australië, Chili, Nieuw-Zeeland, Colombia, Brazilië, Indonesië, Roemenië, Georgië, Armenië en China.

Waar zouden de 10 kandidaten naartoe zijn gevlogen? Wij hebben ons mollenboekje al paraat…

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: NU.nl. Beeld: ANP