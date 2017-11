Meer dan alleen een cliënt: "Ik heb hem beloofd dat ik hem nooit in de steek zou laten"

Een baan in de zorg is zo veel meer dan alleen werk. Dat bewijst ook verzorgende Evalien de Groot, die een bijzondere band opbouwde met een jong dementerende man. “Het voelde vanaf het eerste moment als thuiskomen.”



“Een vriendin vroeg me anderhalf jaar geleden of ik interesse had om voor haar neef Peter te zorgen: een alleenstaande man die op zijn 55e de diagnose dementie had gekregen. Inmiddels was hij 61 en hij ging zienderogen achteruit. Peter kreeg als gevolg van zijn dementie afasie, waardoor communiceren moeilijk ging. Hij wíst wel wat hij wilde zeggen, maar het kwam er gewoon niet meer uit. Ook wist hij vaak niet meer in welke volgorde hij de meest simpele dagelijkse dingen uit moest voeren. Tandenpoetsen? Ja, dat moest gebeuren, maar dat je om te beginnen het dopje van de tandpasta moest draaien? Hij had geen idee.”

Wennen

“De familie van Peter wilde dat hij zo lang mogelijk in zijn eigen huis kon blijven en wilde naast de thuiszorg extra hulp van mij. Het leek me wel wat. Ik had al op een dementieafdeling in een verpleegtehuis gewerkt en het leek me interessant om ook eens 1 op 1 met een cliënt te werken, want ik voel me niet snel op mijn gemak bij iemand. Het duurt echt een tijdje voor ik aan de ander gewend ben. Gek genoeg had ik dat bij Peter niet. Bij hem voelde het vanaf het eerste moment als thuiskomen.”

Schilderen

“In het begin zorgde ik twee dagen per week een 3 uur voor Peter, maar al snel werden dat 4 dagen van 3 uur. Naast de praktische dingen als koken en boodschappen doen, maakte ik ook tijd voor leuke dingen. Ik schilder en wilde hem laten zien hoe leuk dat is. Eerst stribbelde hij tegen: ‘Dat kan ik niet’. Een paar maanden later hing de hal vol met zijn schilderijtjes. En echte gesprekken voeren kon hij niet meer, maar toch maakten we contact. Dan wees hij boeken aan die ik moest lezen of hij vroeg me in een paar woorden hoe het met mijn kinderen ging. Ik denk dat onze band zo sterk is geworden doordat ik hem ondanks zijn ziekte altijd als een gewone volwassene ben blijven zien. Als hij de weg niet meer wist dan hielp ik hem, maar ik liet hem altijd in zijn waarde.”

Niet in de steek laten

“Helaas ging Peter zo achteruit dat hij in februari dit jaar alsnog is overgeplaatst naar een woonvorm voor dementerenden. Hij herkende bijna niemand meer, alleen de mensen die heel dicht bij hem stonden. Mij ook. Ik heb hem beloofd dat ik hem nooit in de steek zou laten en die belofte ben ik nagekomen. Ook in het tehuis bleef ik hem 4 dagen per week bezoeken. Als ik binnenkwam, zat hij met zijn vuisten in de lucht te wachten tot hij me mocht omhelzen.”

Zoals je bent

“In september is Peter overleden. Ik ben blij dat hij de rust gevonden heeft, maar ik merk ook dat zijn overlijden veel met me doet. Ik denk nog vaak terug aan die kleine, maar mooie momenten die we samen deelden: koffiezetten in zijn keukentje, een mooie wandeling door de stad, samen dansen op U2… Peter was ondanks zijn ziekte oprecht in mij geïnteresseerd en hij heeft me geleerd dat ik goed ben zoals ik ben. En Peter? Ik wil niet zweverig klinken, maar ik weet zeker dat hij op de een of andere manier nog bij me is.”

Beeld: iStock