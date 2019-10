Meer dan 200 mensen op de voet voor vermiste hockeyvader Sacco (53)

In het Brabantse Oosterhout is momenteel een grootschalige zoektocht gaande naar de 53-jarige Sacco Tange. De hockeyvader, die inmiddels al een week wordt vermist, werd zondag voor het laatst gezien bij zijn huis in Oosterhout. Sindsdien ontbreekt elk spoor.

Volgens de politie is een groep bestaande uit een speciaal zoekteam van 110 militaire en politieveteranen, 100 vrijwilligers én een groep brandweerlieden momenteel op zoek naar Sacco.

Hockeyclub kinderen

Onder de vrijwilligers zijn veel leden van de plaatselijke hockeyclub, waar de 2 kinderen van Sacco jeugdlid zijn. De groep zoekt in een natuurgebied in Den Hout, waar de vermiste man in de buurt woont en waar hij vaak wandelde.

Onderzoek politie

Sacco werd op zondag 13 oktober, tussen 09.00 en 10.00 uur voor het laatst gezien bij zijn woning in Oosterhout. De politie heeft gekeken of hij in de tussentijd nog ergens geld heeft uitgegeven waaraan zijn verblijfplaats zou kunnen worden afgelezen, maar dat leverde niets op. “Hij had zijn mobiel niet bij zich en er is geen betaalspoor gevonden”, zegt een woordvoerder van de politie.

Vermissing op website

De politie heeft afgelopen vrijdag de vermissing op politie.nl gezet, na eerst zelf onderzoek te hebben gedaan. Zo werd bijvoorbeeld gekeken of er dingen speelden in zijn privéleven. De politie heeft hier uiteindelijk geen aanwijzingen voor gevonden.

Heb jij informatie over de vermissing van Sacco? Klik hier en vul het tipformulier in of bel naar 0800-6070

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Politie