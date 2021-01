Meera werd verkracht: “Ik beschouwde hem als een goede vriend”

Wegens ernstige gedragsproblemen wordt Lars op zijn vijftiende uit huis geplaatst en belandt in een instelling. Na anderhalf jaar is hij terug in zijn geboortestad Amsterdam en woont bij een begeleid wonen groep. Hij staat nog vaak bij zijn moeder voor de deur. De Raad van Kinderbescherming heeft een onderzoek ingesteld.

Sinds een paar weken is de wereld aan het begin van 2020 in de ban van een nieuwe mysterieuze ziekte uit China: corona geheten. Het begint met griepachtige verschijnselen; een snotneus, hoofd- en spierpijn. Als je pech hebt, krijg je ademhalingsmoeilijkheden en kun je in het ziekenhuis belanden. En zelfs overlijden. Heel Nederland is in rep en roer. Het aantal besmettingen neemt in rap tempo toe. Wintersporters en carnavalsvierders zijn het eerste aan de beurt, want feestende mensen, dicht op elkaar gepakt, zorgen voor razendsnelle verspreiding van de Covid19 bacterie. Ook dat nog. Een pandemie. Er zijn ook kritische geluiden: is het echt zo ernstig als er beweerd wordt? Of is het een verzinsel?

Frustratie

Griezelig, zo’n onbekende ziekte die rap om zich heen grijpt en slachtoffers maakt. Of we al niet genoeg aan ons hoofd hebben. Zoals het adviesgesprek bij de Raad van Kinderbescherming bijvoorbeeld. Daar zitten we weer, op een donkere maandag in maart, in een ongezellige kamer rondom een grote ellipsvormige vergadertafel. De onderzoeksvrouw kijkt dreigend vanachter haar bril de kamer rond. En steekt van wal. Ze schetst een korte inventarisatie van de situatie en maakt zich klaar om hun voorlopige conclusie wereldkundig te maken.