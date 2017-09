Mees (23) eet alleen maar fruit: 'De komende 40 dagen eet ik druiven'

Leidenaar Mees vertelt aan het AD dat hij eigenlijk niets anders eet dan fruit. En dat hij dat prima vindt.

Op Instagram laat hij aan zijn volgers zien dat hij de komende 40 dagen alleen maar druiven gaat eten. En dan bedoelt hij ook écht alleen maar druiven.

Geen dorst

Drinken doet hij sowieso weinig. “Heel soms wat water, maar ik haal al mijn hydratatie uit fruit. Daarom eet ik ook het liefst waterrijk fruit, zoals watermeloenen. Meestal eet ik twee of drie keer per dag. Ik eet wanneer ik honger heb en stop wanneer ik geen honger meer heb.” Volgens de twintiger zorgt zijn speciale dieet ervoor dat zijn huid beter is, hij minder slaap nodig heeft en dat hij zich verder gewoon goed voelt.

Lees hier het hele verhaal van Mees.

Bron: AD. Beeld: Instagram