Is dit de bijzonderste taart van het afgelopen seizoen Heel Holland Bakt?

Gisteravond zagen we hoe de drie steengoede bakkers Anna, Maroeska en Nicole streden voor de titel Beste Thuisbakker 2018-2019. 9 weken verder vol bak-spektakels won uiteindelijk de prachttaart van Anna.

Maar dat was niet de meest besproken taart van de slotaflevering. Op Twitter leken kijkers in eerste instantie niet bepaald weg te zijn van de taart van Maroeska, tot ze een wel heel bijzonder trucje uithaalde.

Spektakelstukken

De allerlaatste opdracht was duidelijk: “Maak een gravity-cake”, kondigt André aan. “Een taart waar de zwaartekracht geen vat op lijkt te hebben.” De bakkers krijgen drie uur de tijd, maar het resultaat mag er zijn bij de finalisten. En daarbij wordt één taart in het bijzonder uitvoerig besproken: ‘Eerlijk is eerlijk, een zwevende taart is wel heel origineel’, merkt een Twitteraar op over de taart van Maroeska.

“Maroeska heeft net op het nippertje in de laatste 5 seconde mijn hart veroverd. Die glundering van trots was zo oprecht toen de taart ging zweven”, merkt zelfs iemand op. “Die taart van maroeska! Wonderlijk! Anna gaat winnen denk ik, maar ik ben onder de indruk”, zegt een ander.

Bij Maroeska lijkt alles tijdens het bakken mis te gaan, maar bij de beoordeling komt er opeens een goocheltruc tevoorschijn. #hhb #heelhollandbakt pic.twitter.com/5PVIcZuyqv — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) 3 februari 2019

#heelhollandbakt Eerlijk is eerlijk …… zwevende taart is wel heel origineel 👵🏼 — Henzl (@HenzOpperbacher) 3 februari 2019

Ok geen fan van Maroeska.. Maar die zwevende taart is toch cool.. #heelhollandbakt #eerlijkiseerlijk — Sebastiaan (@Sebasti28578905) 3 februari 2019

Die taart van maroeska! Wonderlijk! Anna gaat winnen denk ik, maar ik ben onder de indruk. Onverwacht dit. De kunstenaar aan het werk. #heelhollandbakt #hhb — Maike (@Maike1989) 3 februari 2019

Maroeska heeft net op het nippertje in de laatste 5 seconde mijn hart veroverd. Die glundering van trots was zo oprecht toen de taart ging zweven. Aandoenlijk 🙂 Chapeau! 👏🏻 #heelhollandbakt #hhb — Anne Stokvis (@annestokvis) 3 februari 2019

De truc? Een grote elektromagneet (en misschien stiekem een toverspreuk). “Je kan zeggen wat je wil van Maroeska, maar dit is geniaal”, schrijft nog iemand.

#hhb #heelhollandbakt Je kan zeggen wat je wil van Maroeska, maar dit is geniaal pic.twitter.com/seCjZBaVIN — Frank (@Frankzinnig) 3 februari 2019

Toch is de jury uiteindelijk het meest onder de indruk van de gravity-taart van Anna. Dankzij de meerdere lagen, verschillende smaken en prachtige decoratie ziet het recordaantal van bijna vier miljoen kijkers hoe Anna de felbegeerde titel verovert. Proficiat!

Benieuwt naar de rest van de taarten? Je kunt de aflevering hier terugkijken.

Bron & beeld: omroepmax.nl