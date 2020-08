Even lachen: dit zijn de meest bizarre gender reveal-feestjes ooit

Van confettikanonnen en metershoge taarten, tot rookbommen en helikopters; toekomstige ouders onthullen het geslacht van hun baby tegenwoordig op steeds ludiekere wijze. Maar sommigen papa’s en mama’s maken hun gender reveal-feestje wel héél bont.

We hebben de meest bizarre onthullingen voor je op een rijtje gezet.

Advertentie

In vuur en vlam

Bij deze gender reveal-bom was de blauw of roze kleur bijna niet te zien. Wél zagen omstanders het natuurgebied in vlammen opgaan.

Foutje, bedankt

Hoera, een meisje! Roze confetti en feestsfeer alom. Alleen bleek er tóch een foutje te zijn gemaakt. Oeps…

Met je neus in de boter

Dit stel ging voor de ‘gekste gender reveal ooit’. Of dat het ook werd, weten we niet. Wat we wel weten: het werd een gigantische smeerboel.