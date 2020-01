Deze sexvraag werd het meest gezocht op Google in 2019

Google is je beste vriend. Of je nu op zoek bent naar een lekker recept, de manier waarop je een knoop op een jasje kunt zetten of een prangende vraag over je sexleven.

We praten niet graag over sex en helemaal niet over iets dat we niet weten over sex. Gelukkig is daar Google, waar je het antwoord op al je vragen kunt vinden. Ook over onzekerheden in de slaapkamer.

Advertentie

Sexvragen

In 2019 werden er veel bizarre sexvragen opgezocht, maar de meest gestelde vraag is eigenlijk heel keurig. Het gaat niet over heel ingewikkelde dingen in de slaapkamer of gekke problemen. Nee, volgens onderzoek van Bed SOS zochten we in 2019 massaal het antwoord op de vraag ‘hoe weet je of je goed bent in bed?’ Wat best lief en treurig tegelijk is, want blijkbaar zijn we niet zo zeker van onze kunsten tussen de lakens.

Gevoelige onderwerpen

De directeur van Bed SOS, een beddenwinkel in Engeland, zegt in een reactie: “Wat je vraag ook is, het is belangrijk om erover te praten met je partner. Open zijn naar je geliefden, vooral over gevoelige onderwerpen als sex, kan je relatie alleen meer sterker maken.” In dit geval is dus toch echt je partner je beste vriend.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Redonline.co.uk. Beeld: iStock