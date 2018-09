Waarom déze 'meest herkenbare uitgaansfoto ooit' het hele internet over gaat

Het wordt ‘de meest herkenbare uitgaansfoto ooit’ genoemd. De hilarische foto waarop een verveelde blik van een jong meisje te zien is terwijl een jongen wanhopig in haar oor aan het schreeuwen is. Maar wat zegt de jongen nu eigenlijk tegen het meisje?

Dat is de vraag die iedereen op internet nu bezighoudt.

Grote hit

De foto werd gemaakt door fotograaf David Wilkinson in nachtclub Milk in Edinburgh. Een Engelsman zag de foto voorbijkomen en bekroonde hem tot “the most relatable nightclub photo in the history of the art”, ofwel: de meest herkenbare uitgaansfoto in de geschiedenis van de kunst. De hilarische foto ging gelijk de hele wereld over en ook in Nederland is het een grote hit op zowel Facebook als Twitter.

Creatief

Duizenden vrouwen herkennen zich wel in het plaatje. Maar de echte hamvraag blijft natuurlijk: wat zegt de jongeman tegen het meisje? Op Twitter komt het ene na het andere creatieve antwoord voorbij. Wij hebben de leukste reacties voor je op een rijtje gezet.

Onzin

Na een lange zoektocht zijn de dame en heer in kwestie gevonden. Patrick Richie zegt het maar raar te vinden om zichzelf terug te zien op de foto die heel de wereld rondgaat. Hij geeft eerlijk toe dat hij zich niet meer kan herinneren wat hij die avond in het oor van Lucia Gorman schreeuwde. Ze leek in ieder geval niet echt onder de indruk. Dat was ze ook niet, geeft Lucia toe. Ze weet niet precies meer wat tegen haar werd gezegd, maar aangezien ze elkaar kennen van school, was het waarschijnlijk geen versiertruc. “Ik kan me niet herinneren wat hij zei. Patrick praat altijd onzin, dus het had van alles kunnen zijn. Ik weet in ieder geval dat ik op dat moment dolgraag naar m’n eigen bed wilde.”

We zullen dus nooit achter het antwoord komen, maar gelukkig hebben we alle hilarische creaties van onze Twitteraars nog.

IK ZEG IK DENK DAT JE ZONDER MAKEUP NOG VEEL MOOIER BENT pic.twitter.com/8hj12X6XQI — firoza🎈 (@BitchOfKitsch) September 27, 2018

IK BEN DE BEDENKER VAN FRIKANDELLENSOEP pic.twitter.com/NBN7tROSn8 — Paul Peeters (@palpeet) September 27, 2018

“HET IS IJSKAST OMDAT EEN KOELKAST EEN KAST IS OM DINGEN TE KOELEN EN IN EEN IJSKAST IJSELEMENTEN ZITTEN” pic.twitter.com/9DpQUxEyY2 — Daan Jongen (@Daanjongen) September 27, 2018

DAG ONGELOFELIJK LEKKERE VROUW. IK KAN MIJN OGEN NIET VAN JE AFHOUDEN. RESPECT. IK WIL MET JE NAAR BED. FOK HET LEEFTIJDSVERSCHIL pic.twitter.com/JPUIjMa7NF — firoza🎈 (@BitchOfKitsch) September 27, 2018

WAT KIJK JE BOOS… IK ZEG: WAT KIJK JE BOOS!!!! JE KAN ECHT GOED DANSEN HAHA! VIND JE MARTIN GARRIX OOK DOPE? HUH? JA NEE IK OOK NIET HOOR HAHA.. HO IK STA OP JE TEEN LOL…. IK HEET MARTIJN… JE KIJKT ECHT OF JE WIL DAT IK WEGGA pic.twitter.com/FtZrYdUsoa — 🧦 (@immedemedici) September 27, 2018

KAN DE MICROFOON AAN? pic.twitter.com/YatwN6SY0q — Wil Eikelboom (@wileikelboom) September 27, 2018

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Daily Mail. Beeld: David Wilkinson & iStock