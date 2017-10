Déze royal is vanaf nu het meest invloedrijke stijlicoon

Bij stijliconen en royalties denk je ongetwijfeld gelijk aan koningin Máxima en Kate Middleton.

Maar sinds vandaag is er een nieuw koninklijk gezicht het meest invloedrijk als het gaat om stijl.

Jong geleerd

En dat is niemand minder dan de 2-jarige Charlotte, het dochtertje van Kate en William. Een nieuw rapport van eBay heeft namelijk uitgewezen dat mensen massaal zoeken op haar outfits. Haar kleding levert het hoogste percentage aan zoekresultaten op. Ze overstijgt daarmee ook de invloed van haar moeder.

Geel

Vooral het gele vestje dat ze droeg op haar verjaardag is razend populair. Vrouwen van over de hele wereld willen het item bemachtigen en zoeken zich suf op internet. Een woordvoerder van eBay laat weten: “De gele cardigan die prinses Charlotte droeg op haar verjaardagsfoto heeft het hoogste percentage aan zoekresultaten op het internet opgeleverd dat ooit geregistreerd werd voor een kledingstuk dat gedragen werd door een royal.”

Het veelbesproken vestje:

Princess Charlotte’s yellow cardigan is selling on eBay for a small fortune https://t.co/difOuJwjXe pic.twitter.com/e2TFqdRr1c

— The Sun (@TheSun) 4 mei 2017