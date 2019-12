Inwoners van déze stad zijn het meest trots op hun woonplaats

Ben jij trots op de plek waar je woont of zou je stiekem liever ergens anders heen willen verhuizen? Dat laatste geldt in ieder geval niet voor de inwoners van s-Hertogenbosch, want die zijn juist apetrots op hun woonplek.

Dat blijkt uit het recent onderzoek door Steden & Streken van Hendrik Beerda Brand Consultancy.

Grootschalig onderzoek

Steden & Streken doet twee keer per jaar een groot onderzoek naar de reputatie van allerlei grote en kleinere Nederlandse steden en gemeenten. Hiervoor ondervragen ze iedere keer duizenden mensen naar hoe zij zich verhouden tegenover hun woonplaats. Uit dit tweejaarlijkse onderzoek zijn donderdag de resultaten van 2019 gekomen.

Meest trots

En wat blijkt? De inwoners s-Hertogenbosch zijn het meest trots op hun woonplek. De reden die voornamelijk werd gegeven was de zachtmoedige sfeer die voelbaar is in de stad en de manier waarop de inwoners met elkaar omgaan. Op de tweede plek staat Maastricht. De inwoners van de zuidelijke stad gaven aan voornamelijk trots te zijn op hun architectuur en het grote horeca-aanbod.

Opvallend

Ook in Groningen, Zwolle en Delft zijn de inwoners erg trots op hun woonplaats. Opvallend is echter dat Amsterdammers steeds minder van hun stad zijn gaan houden. De voornaamste reden hiervoor is de drukte, het massatoerisme en de torenhoge huizenprijzen. En het minst trots? Dat zijn volgens dit onderzoek de inwoners van Den Haag.

