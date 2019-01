Meester laat leerlingen het hele jaar door een korte broek dragen - óók met sneeuw

De temperaturen liggen de afgelopen dagen rond het vriespunt, maar dat weerhoudt een aantal leerlingen van basisschool Het Lichtschip uit Ens er niet van om met een korte broek naar school te gaan.

Freerk Postmus, leraar van basisschool Het Lichtschip, is zoals elk jaar weer een weddenschap aangegaan met de leerlingen. De uitdaging is om zo lang mogelijk met een korte broek naar school te gaan.

Pittig

In september is het nog goed te doen, vertelt Freerk tegen Editie NL. “Nu wordt het pittig hoor. We hebben één leerling die twee kilometer moet fietsen naar school, dat is nu wel heel koud!”

Eeuwige roem

Wat de leerlingen winnen die het hele jaar een korte broek dragen? “Eeuwige roem”, vertelt Freerk. “Én een certificaat op hun rapport.” Vorige jaar hebben vier leerlingen het het hele jaar volgehouden. Zelf is Freerk overigens rond de herfstvakantie afgehaakt.

Niks moet

“Niks moet natuurlijk”, wil Freerk benadrukken. “De leerlingen doen dit geheel vrijwillig Als ze niet mee willen doen of stoppen, is er niemand die ze gek aan zal kijken.” Ook ouders zijn positief: tot nu toe is er nog geen ouder die bezwaar heeft gemaakt. Freerk: “Uiteindelijk klinkt het ook allemaal heftiger dan het daadwerkelijk is. We zitten natuurlijk het grootste gedeelte van de dag gewoon binnen. En wanneer we naar buiten gaan. Trekken ze een dikke jas, sjaal, muts en handschoenen aan.”

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock