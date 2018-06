Meghan Markle is nog éven als actrice te zien

Nu Meghan is getrouwd met de Britse prins Harry is ze gestopt met acteren. Maar toch kunnen we nog eventjes van de royal genieten.

Ze is namelijk nog te zien in twee seizoenen van de hitserie Suits. Daarin speelt ze al 5 seizoenen lang de rol van Rachel Zane. Nu komt seizoen 6 naar Netflix: vanaf 13 juli kun je genieten van Meghan als actrice. Na dit seizoen zal Meghan nog een keer als Rachel Zane te zien zijn. Vanaf seizoen 8 zal ze worden vervangen door Grey’s Anatomy-ster Katherine Heigl.

En dan nog een leuk feitje, als we het dan toch over Suits hebben: de echte voornaam van Meghan is niet Meghan, maar Rachel. Precies, zo heet ze ook in de serie. Voluit heet ze dus Rachel Meghan Markle.

Beeld: ANP