Meghan gaf haar vriendinnen na de bruiloft deze prachtige armband cadeau

Het huwelijk tussen Meghan en Harry was niet alleen een bijzondere dag voor het bruidspaar, maar ook voor Meghans beste vriendinnen.

Om deze historische dag te herdenken, liet de nieuwbakken hertogin van Sussex speciaal voor haar vriendinnen Jessica Mulroney, Benita Litt én schoonzus Kate Middleton beeldschone armbandjes ontwerpen.

Memorabel

“Het is een overweldigende eer om deel uit te mogen maken van de koninklijke geschiedenis en dat mijn sieraden worden gebruikt voor deze memorabele dag”, vertelt ontwerpster Lisette Polny. Zij is de eigenaresse van sieradenmerk Zofia Day en mocht de armbandjes namens Meghan ontwerpen.

Lisette Polny noemt haar creatie eenvoudig en elegant. “Het past perfect bij Meghan’s stijl.” De armband is gemaakt van 14 karaat goud en is inderdaad prachtig simpel.

Even doorsparen

Maar het beste nieuws is misschien nog wel dat de armbandjes gewoon te koop zijn. Dus waan je een van Meghans beste vriendinnen en haal die creditcard tevoorschijn. Hopelijk heb je wel een beetje gespaard, want het sieraad kost $450, ongeveer €385,-.

Meghan Markle gifted her closest friends a ‘Kensington’ bracelet from California based designer Zofia Day, a brand she has worn several times before. It’s available for purchase at their shop for $450 https://t.co/3laKw7tIlz pic.twitter.com/tUryqEGxSs

— Meghans Mirror (@MeghansMirror) 19 mei 2018