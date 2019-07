Meghan neemt baby Archie voor het eerst mee naar polowedstrijd Harry

Al sinds de geboorte van de kleine Archie kunnen de fans van het Britse koningshuis niet wachten tot Kate en Meghan alle kinderen bij elkaar brengen voor een zogheten ‘playdate’. Vandaag was die dag eindelijk daar.

Prins William en prins Harry speelde vandaag tegen elkaar in een polowedstrijd voor het goede doel. Een mooie gelegenheid voor Kate en Meghan om de kinderen mee te nemen. George en Charlotte gingen al eerder mee, maar voor zowel prins Louis als de kleine Archie was het de eerste keer. En dat leverde natuurlijke schattige beelden op:

