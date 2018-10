Meghan Markle krijgt bizar cadeau en reageert fantastisch

Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn nog steeds bezig met hun tour door Australië. Vandaag gingen ze langs Bondi Beach in Sydney. Meghan kreeg daar van een fan een vreemd cadeautje, maar haar reactie is goud waard.

Heel Australië staat op z’n kop nu de Britse prins met zijn vrouw een reis door het land maken. Vandaag zijn ze weer terug in Sydney en op de planning staat een bezoekje aan het beroemde strand Bondi Beach.

Cadeautjes

Sinds bekend is dat prins Harry en Meghan een kindje verwachten, krijgt het echtpaar natuurlijk ontelbaar veel cadeautjes van fans van over de hele wereld. Zo hebben de hertog en hertogin van Sussex al honderden knuffels, boeken en babyspeeltjes gekregen. Een Australische fan besloot zich daarom te onderscheiden van de menigte en gaf het Britse stel een bos wortels. Ja, je leest het goed. Wortels.

Veggies

Meghan begint hardop te lachen als het bosje in haar handen krijgt. “Oh my goodness. Thank you so much”, zegt ze lachend. Ze tikt manlief Harry aan en zegt heel zoet: “Hon, we’ve got some veggies”. Heel aandoenlijk!

Babyvoeding

De vrouw die Meghan de wortels overhandigde, droeg zelf een wortelpak. Achterop het kostuum stond de naam Nourishing Bubs. Zij verkopen babyvoeding, dus waarschijnlijk is het een stille hint voor Meghan en Harry om hun baby straks genoeg verse groenten, zoals wortels, te geven.

Bron: Daily Mail. Beeld: ANP