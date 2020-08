Waarom Meghan Markle uiteindelijk niet naar de bruiloft van Pippa Middleton ging

In 2017 was er nogal wat kritiek op het feit dat Meghan Markle en prins Harry niet bij het huwelijk van Pippa Middleton en James Matthews waren. De twee hadden namelijk wel degelijk een uitnodiging ontvangen, maar besloten op het laatste moment om toch niet te gaan.

In het boek ‘Finding Freedom’, een biografie over het leven van prins Harry en Meghan Markle, wordt nu eindelijk besproken wat er precies aan dat besluit vooraf ging.

Zo zouden Pippa Middleton en haar moeder Carole eigenlijk helemaal niet op de aanwezigheid van Meghan Markle zitten wachten. “Zowel de bruid als haar moeder Carole bespraken in privé hun bezorgdheid uit over de aanwezigheid van de Amerikaanse actrice. Zij en Harry zouden namelijk de belangrijkste gebeurtenis kunnen overschaduwen,” zo schrijven de journalisten. Desondanks besloten ze om Harry en Meghan wel uit te nodigen, omdat dit nu eenmaal het juiste was om te doen.

“Stijlvol maar niet opvallend”

Meghan voelde echter van tevoren ook al aan dat haar aanwezigheid gevoelig zou kunnen liggen en was dan ook vastbesloten om geen misstap te maken. Samen met haar vriendin en styliste Jessica Mulroney werkte ze aan outfit voor de kerkceremonie die ‘stijlvol was zonder opvallend te zijn’. Meghan zou uiteindelijk deze moeite voor niks hebben gedaan, omdat zij en Harry besloten om op het laatste moment niet te gaan.

Lompe cover

Op dat de dag van het huwelijk bracht de Britse boulevardkrant ‘The Sun’ namelijk een cover naar buiten waarop stond ‘It’s Meghan versus Pippa in the… Wedding of the Rears’, oftewel: ‘Het is Meghan versus Pippa in de strijd om het mooiste achterste’. Deze tekst was een verwijzing naar de beruchte billenfoto van Pippa op het huwelijk van haar zus in 2011. Meghan en Harry vonden de foto ontzettend lomp en zaten niet te wachten op een wedstrijdje. Ze besloten daarom dat ze maar beter niet naar de kerkceremonie konden gaan, vanwege de vele paparazzi die daar zou zijn. De twee zouden zich later wel nog hebben aangesloten bij de receptie, waar ze onopvallend naar binnen wisten te komen.

Bron: Elle. Beeld: Brunopress