Meghan Markle in documentaire: "De afgelopen tijd was moeilijk"

De vrouw van prins Harry heeft het niet makkelijk gehad de laatste tijd. Dat geeft ze in de documentaire Harry & Meghan: An African Journey toe.

Enorme druk

In een voorstukje van de docu zien we een emotionele Meghan. Ze vertelt journalist Tom Bradby over de enorme druk van het leven in de spotlight en de tol die dat heeft geëist. “Weinig mensen vragen aan me hoe het nu eigenlijk met mij gaat. Dank je wel daarvoor”, antwoordt ze vriendelijk op de vraag van de journalist, terwijl ze ondertussen tegen haar tranen vecht.

Kwetsbaar

Dat Meghan het pittig zwaar heeft gehad de afgelopen jaren is niet zo gek. Ze trouwde met prins Harry en kreeg zoontje Archie. Maar bovenal kreeg ze héél veel met de media te maken. Vooral dat vond ze niet makkelijk. “Elke vrouw – en helemaal een zwangere vrouw – is kwetsbaar. En als je dan een kleintje hebt en alles wat er gebeurt daar bovenop krijgt… Het is veel”, zucht ze.

Dan concludeert Tom Bradby voorzichtig dat het dus niet zo heel goed met Meghan gaat en dat het echt een flinke struggle is. “Ja”, knikt ze dan.

De hertog en hertogin van Sussex reisden in september door het zuiden van Afrika. In die tijd zijn ze beide geïnterviewd door Tom Bradby. Hieronder kun je een voorstukje van de documentaire zien. De volledige docu wordtm aandagavond op RTL uitgezonden.

World Exclusive; Meghan tells me of the intense pressures of a life in the spotlight and the toll it has taken on her behind the scenes. pic.twitter.com/tpmeomj5UV — tom bradby (@tombradby) October 18, 2019

Bron: BBC. Beeld: ANP