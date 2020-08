‘Meghan en Harry keren na lockdown terug naar Verenigd Koninkrijk’

Hoewel Meghan en Harry onlangs nog een huis hebben gekocht in het Amerikaanse Santa Barbara, is de kans groot dat ze na de lockdown zullen terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk. Volgens Omid Scobie, één van de auteurs van Finding Freedom, wil het stel hun vrijwilligerswerk voortzetten in het thuisland van Harry.

Dit laat de schrijver weten in een interview met de Britse krant Daily Mail.

Vrijwilligerswerk van Meghan en Harry

Volgens Omid zal het koppel meerdere keren per jaar naar het Verenigd Koninkrijk afreizen. “Ze hopen dat ze na de wereldwijde coronacrisis hun vrijwilligerswerk kunnen voortzetten”, zo vertelt hij. “Het koppel wil eropuit trekken en opnieuw aan de slag gaan in het veld.” Al vier van de goede doelen van Meghan zijn inmiddels opgestart.

“Altijd een speciaal plekje in hun hart”

Er is overigens geen sprake van dat het stel permanent zal terugkeren naar het thuisland van prins Harry. “Het koppel voelt zich goed in de Verenigde Staten, ze willen zich focussen op de toekomst en het verleden achter zich laten. Het Verenigd Koninkrijk zal altijd een speciaal plekje in hun hart hebben maar een definitieve terugkeer als fulltime leden van de koninklijke familie zit er niet in”, aldus Omid.

Bron: Daily Mail. Beeld: Brunopress