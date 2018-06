Meghan Markle en prins Harry stelen de show op de bruiloft van zijn nichtje

Prins Harry en Meghan Markle waren afgelopen zaterdag op de bruiloft van zijn nichtje Celia, dochter van de oudste zus van Diana. De bruid zag er prachtig uit, maar meer nog ging de aandacht naar de lange jurk van Meghan.

Celia McCorquodale trad in het huwelijk met haar verloofde George Woodhouse in de St Andrew and St Mary’s Church in Lincolnshire afgelopen zaterdag. Celia droeg de tiara die prinses Diana ook droeg bij haar huwelijk in 1981.

Celia McCorquodale glitters in the Spencer Tiara at her Wedding today, worn for the first time since Princess Diana’s death! https://t.co/W612AuxttN pic.twitter.com/tqv7eIZdGO — The Royal Watcher (@saadsalman719) 17 juni 2018

Harry and Meghan steal the show at Princess Diana’s niece’s wedding https://t.co/iaaulASTt1 pic.twitter.com/QkQjzIEDmh — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 17 juni 2018

Meer nog waren mensen bezig met wat Meghan aanhad. Zij stal dan ook de show in een lange jurk van Oscar de la Renta.

Bron: DailyMail. Beeld: ANP