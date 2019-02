Meghan Markle zegt iets héél liefs over prins Harry als toekomstige vader

Nog even, en dan kunnen Meghan Markle en prins Harry hun eerste kindje samen in hun armen houden. Dat het superlieve ouders worden is zeker.

Dat blijkt al uit hoe Meghan over Harry als toekomstige vader praat.

Feestje

Het koppel bezocht donderdagavond een awardavond waarbij het volledig draait om gewonde en zieke veteranen. Vlak voordat de show begon, verschenen Meghan en Harry op het voorafgaande feestje. Volgens Daily Mail raakte Meghan en Harry daar met een gast aan de praat over de komst van de baby.

Zware baby

“Er zit daar een zware baby in”, zou Harry hebben gezegd over Meghans bolle buik. En Meghan over Harry: “Hij wordt een geweldige vader.”

April-kindje

Meghan is in april uitgerekend. Nog 2 maanden dus, voordat ze samen voor het eerst ouders worden. In dít huis gaan ze hun spruit opvoeden:

Bron: Daily Mail. Beeld: ANP