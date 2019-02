Waarom Meghan de arm van Harry vaak met twee handen vasthoudt

Sinds Meghan een echte Britse royal is, is alles wat Meghan draagt, eet en zegt nieuws. Want: stiekem willen we allemaal weten hoe het koninklijke leven eruit ziet. Waarom doen ze wat ze doen?

Vorig jaar mei gaven prins Harry en Meghan Markle elkaar het ja-woord. Al bij het bekendmaken van de verloving was meer dan duidelijk dat de twee allebei de ware hebben gevonden. Bij werkbezoeken zoeken ze elkaar dan ook vaak op en houden ze bijvoorbeeld elkaars hand vast. Lijkt heel normaal, maar als je een royal bent dan zegt zelfs dat iets over je.

Opvallend is dat Meghan niet alleen de hand van Harry vasthoudt, maar ook vaak met haar andere hand die arm van haar echtgenoot aanraakt. Dat móet natuurlijk iets kunnen verklappen. Het Britse tijdschrift Hello schakelde een lichaamstaal-expert in om deze aanrakingen eens goed te bekijken. Volgens de expert houdt Meghan Harry op deze manier vast omdat ze nog op zoek is naar bevestiging. Veel dingen die de hertogin doet, zijn nieuw van haar en daar kan zo nog wel wat steun bij gebruiken. Ook zorgt deze houding ervoor dat de aandacht op Harry gericht blijft. En dat kan voor Meghan met al die nieuwe taken af en toe nog best handig zijn. Alle begin is moeilijk, ook voor Meghan.

Bron: Hellomagazine.com. Beeld: Getty.