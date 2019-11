Waarom Meghan niet naast Kate en de koningin stond tijdens herdenkingsceremonie

Afgelopen zondag toog de koninklijke Britse familie naar Whitehall om daar twee minuten stil te staan bij de gevallen mannen en vrouwen die hun land hebben gediend. Tijdens de plechtigheid stond Meghan Markle echter ver van Queen Elizabeth en Kate Middleton vandaan.

Omdat het al een tijdje rommelt tussen prins Harry en prins William, zorgde dat voor opgetrokken wenkbrauwen. Gelukkig: in dit geval heeft het een niets met het ander te maken. Meghan moest op een ander balkon staan vanwege de koninklijke rangschikking. Die loopt in mate van belangrijkheid. Normaal gesproken staat prins Philip naast zijn vrouw Elizabeth, maar omdat hij met zijn gezondheid kampt, nam Kate de afgelopen twee jaar die plek in.

Geruzie tussen broers

Meghan en Harry bezochten naast de officiële herdenking een privé-evenement waar ze ouders van gevallen soldaten ontmoetten. Daarnaast legden ze een krans bij de Field of Remembrance bij de Westminster Abbey. Opmerkelijk is wel dat de broers dit jaar geen enkel evenement rondom Remembrance Day samen bezochten. Dat zou alles te maken hebben met het geruzie tussen de broers.

Finale rugby

Over die ruzie zei Harry in de documentaire Harry and Meghan: An African Journey: “We zijn broers. We zullen altijd broers blijven. We bewandelen zeker een ander pad op het moment, maar ik zal er altijd voor hem zijn en ik weet dat hij er altijd voor mij zal zijn.” De twee zouden samen naar de finale rugby in Japan gaan, maar vanwege de onenigheid ging William op het laatste moment niet mee. Laten we hopen dat de mannen het snel bijleggen.

