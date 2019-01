Meghan Markle en Kate Middleton worden online zwaar gepest

Dat je als royal een behoorlijk dikke olifantenhuid moet hebben, blijkt uit de vele uren die het personeel van Kensington Palace wekelijks bezig is met het verwijderen van ongepaste en kwetsende reacties op social media.

Vooral Kate Middleton en Meghan Markle zijn het doelwit van seksistisch en racistisch commentaar.

Hulptroepen

Maar ook mensen die positieve reacties op de social media-accounts van Kensington Palace achterlaten, krijgen ervan langs. Die op hun beurt weer tegen de pestkoppen tekeer gaan. Volgens het paleis zijn de problemen inmiddels zo uit de kauwen gelopen dat ze de hulp van Instagram hebben ingeschakeld.

Controleren en blokkeren

“We monitoren al vanaf het begin de reacties op sociale media. Bepaalde woorden kunnen we blokkeren, maar daar wordt door gebruikers creatief omheen gewerkt. Ieder geval van dreiging met geweld wordt aangegeven bij de politie en gebruikers worden geblokkeerd. Het is arbeidsintensief en tijdrovend, maar er is geen andere manier om het te controleren”, aldus een verklaring van Kensington Palace. Hopelijk vinden de pesters op korte termijn een andere dagbesteding, want dit is toch van de zotten? Wij blijven intussen alle berichten en foto’s liken. Positieve vibes!

Bron: Show. Beeld: ANP