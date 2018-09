Meghan krijgt kritiek op haar 'onverzorgde' voeten

De hertogin van Sussex maakt keer op keer indruk met haar prachtige voorkomen, maar nu hebben de media toch ook een minpuntje ontdekt. En daarvoor moet je helemaal naar beneden kijken…

Sinds de Amerikaanse actrice samen is met prins Harry wordt ze overal waar ze komt van top tot teen gekeurd. Die tenen (die een vreemde vorm zouden hebben) werden eerder dit jaar al uitgebreid besproken in de pers, waarop Meghan besloot voortaan dichte schoenen te dragen. Maar nu hebben de kniesoren van deze wereld een nieuwe imperfectie gespot, meldt Grazia. Hou je vast: Meghan heeft eeltkloven op haar hakken.

Royal foot cream

Op het kiekje dat gedeeld wordt via Twitter is in inderdaad te zien dat the dutchess tijdens een bezoek aan de Royal Acadamy of Arts in Londen een klein beetje eelt onder haar voeten heeft, maar we vermoeden dat de Twitteraar die Meghan adviseert om eens wat royal foot cream te gebruiken zelf ook niet altijd poezelige voetjes heeft…

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: Grazia. Beeld: Getty Images.