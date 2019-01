Meghan Markle pronkt met babybuik op haar eerste werkdag in 2019

Ook voor Meghan Markle zit de kerstvakantie erop. De hoogzwangere hertogin had vandaag haar eerste werkdag in 2019 – en haar buik is weer flink gegroeid.

Volgens media die Meghans zwangerschap nauwlettend in de gaten houden, moet ze nu zo’n acht maanden zwanger zijn. Door het zwarte, strakke jurkje dat ze droeg, was haar bollende buik goed te zien.

Werkloze vrouwen

Meghan bracht een bezoek aan Smart Works, een liefdadigheidsinstelling die langdurig werkloze en kwetsbare vrouwen helpt weer op de arbeidsmarkt te komen. Eerder deze dag maakte het Britse koningshuis bekend dat de vrouw van prins Harry hier de beschermvrouwe van is geworden.

Zwangerschapsverlof

De meeste vrouwen gaan met zo’n 34 tot 36 weken zwangerschap met zwangerschapsverlof. Dat betekent dat het niet lang meer zou moeten duren voor Meghan. Wanneer ze precies is uitgerekend is niet bekend, maar het zal in ieder geval dit voorjaar zijn. Alle zinnen werden door media op eind maart of begin april gezet, maar door déze uitspraak van Meghan wordt gedacht dat ze zomaar eerder zou kunnen bevallen.

